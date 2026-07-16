EE. UU. avala plan para transición democrática en Venezuela

Estados Unidos manifestó este jueves su respaldo a la agenda conjunta anunciada por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y el Gobierno interino venezolano, la cual entrará en vigor el próximo 1.º de agosto con el objetivo de promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional del país sudamericano.

Mediante una declaración de prensa, el Departamento de Estado calificó el anuncio como “un importante paso adelante” dentro del proceso de reconciliación política en Venezuela.

Según el pronunciamiento de Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, la iniciativa da continuidad a la reunión celebrada el pasado 18 de junio entre representantes de ambas partes y “contempla el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la mejora del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías de participación política”.

El Gobierno estadounidense indicó que los recientes terremotos ocurridos en Venezuela evidencian la necesidad de fortalecer la unidad nacional, ejercer un liderazgo responsable y consolidar instituciones capaces de responder a las necesidades de la población.

Asimismo, reiteró que continuará respaldando los esfuerzos liderados por los propios venezolanos para alcanzar avances concretos hacia una transición electoral pacífica y democrática.