Washington. (AFP)-El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, una clara escalada tras el despliegue de navíos en la zona.

Trump publicó un video en el que se ve una lancha rápida transportando a varias personas, segundos antes de recibir el ataque y de explotar en llamas.

Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación (…) que transportaba muchas drogas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó.

Luego el mandatario añadió en Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, presuntamente del grupo Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

“El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”, aseguró.

“Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, advirtió.

Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, añadió.

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro no reaccionó aun oficialmente al hecho, aunque su ministro de Comunicación ironizó que el video publicado por Trump fue generado por inteligencia artificial.

Maduro declaró estado de máxima alerta ante lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos y llamó al alistamiento en la reserva.