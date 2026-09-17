EE.UU. aprueba nuevas sanciones contra Rusia

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Washington, Estados Unidos. (AFP). La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su participación en la guerra contra Ucrania, en una iniciativa que ya recibió el respaldo del Senado y que será promulgada por el presidente Donald Trump.

El proyecto de ley fue aprobado por 262 votos contra 159 y representa la primera acción de gran alcance del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado.

El mandatario ha manifestado que firmará la legislación, que fue aprobada por el Senado el mes anterior con una amplia mayoría de 86 votos a favor y 11 en contra.

Las nuevas medidas están dirigidas contra sectores estratégicos de la economía rusa, principalmente las industrias energéticas y de defensa. También contemplan sanciones contra el presidente Vladimir Putin y otros altos funcionarios del gobierno ruso.

Uno de los principales objetivos es la llamada “flota fantasma” de Rusia, un conjunto de petroleros que Moscú utiliza para transportar crudo y evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras potencias occidentales.

La legislación contempla además una herramienta que podría aumentar la presión económica sobre Rusia fuera de sus fronteras. Trump tendrá la autoridad para imponer aranceles de hasta un 100% a los principales compradores de petróleo y gas ruso.

Entre los países que podrían verse afectados se encuentran China e India, dos de los principales compradores de hidrocarburos rusos.

La intención de los legisladores estadounidenses es reducir los ingresos que obtiene Moscú por sus exportaciones de energía y que, según Washington, contribuyen a financiar la guerra contra Ucrania. La aprobación de la iniciativa se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, iniciado tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El respaldo del Congreso a las sanciones también marca un cambio significativo en la actividad legislativa relacionada con Rusia durante el segundo mandato de Trump, quien ha buscado impulsar negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

La medida deberá ahora ser enviada a la Casa Blanca para la firma presidencial. Con su entrada en vigor, Estados Unidos ampliará las herramientas económicas disponibles para presionar al gobierno de Putin y a los países que mantienen importantes vínculos comerciales con Rusia.