La Embajada de Estado Unidos informó que a partir del 1 de octubre del 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará una actualización en las categorías de solicitantes que podrán optar por una exención de la entrevista consular al solicitar visas de no inmigrante.

En adelante, todos los solicitantes de visa, incluidos los menores de 14 años y los mayores de 79, deberán acudir a una entrevista presencial con un funcionario consular, excepto en los siguientes casos:

Solicitantes con visas diplomáticas o oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1 .

Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 o una tarjeta/sello de cruce fronterizo (BBBCC/BBBCV) en un plazo máximo de 12 meses tras el vencimiento de la visa anterior, siempre que esta se hubiera emitido con validez completa y el solicitante tuviera al menos 18 años en ese momento.

Solicitantes que renueven una visa H-2A bajo las mismas condiciones anteriores.

Requisitos adicionales

Para acceder a esta exención de entrevista, el solicitante deberá:

Presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia habitual (excepto en casos diplomáticos y algunas visas oficiales).

No haber recibido una denegación de visa previa (a menos que haya sido superada o eximida).

No tener inelegibilidades aparentes o potenciales.

Los consulados mantienen la potestad de requerir entrevistas en persona según cada caso. Las autoridades recomendaron a los solicitantes consultar las páginas oficiales de embajadas y consulados para verificar requisitos actualizados y servicios disponibles.

Esta disposición sustituye la actualización del 25 de julio del 2025 sobre exención de entrevistas.