Los trabajadores del sector educativo tendrán la oportunidad de capacitarse gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y analítica de datos, gracias a una jornada que se realizará el próximo 16 de octubre en la Universidad Cenfotec, en San José.

El evento, denominado “AI & Data Analytics Day 2025”, tiene como objetivo acercar a docentes, administrativos y profesionales vinculados con la educación al uso y comprensión de tecnologías que están transformando el mundo laboral y académico.

La jornada se extenderá de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con conferencias, talleres y paneles impartidos por especialistas nacionales e internacionales.

Entre los temas que se abordarán destacan el desarrollo de agentes de IA con Python, el uso de herramientas de Business Intelligence para la visualización de datos, la computación cuántica aplicada al aprendizaje automático, y la regulación de la IA a nivel corporativo, esta última a cargo de Dennis Córdoba, director de TI de la Sociedad de Seguros de Vida.

“Queremos que las personas asociadas y el público en general se acerquen a estas tecnologías y comprendan cómo pueden aplicarse en sus áreas de trabajo. La inteligencia artificial y la analítica de datos no son temas del futuro, son una realidad que ya impacta nuestras vidas”, señaló Luis Meneses, representante de la Sociedad de Seguros de Vida.

Por su parte, María Isabel Losilla, directora de la Escuela de Sistemas de Información de Cenfotec, destacó que el encuentro representa “una oportunidad única para conocer de primera mano las últimas tendencias y aprender de expertos en el campo de la IA y los datos”.

El evento está abierto al público y la inscripción es gratuita. Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa y registrarse en el sitio eventos.ucenfotec.ac.cr/AIDataAnalyticsDay2025.