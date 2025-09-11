El Décimo Informe Estado de la Educación (EE), más allá de ofrecer una radiografía crítica del sistema educativo costarricense, propone una ruta estructural con metas prioritarias orientadas a recuperar y fortalecer la educación en un plazo de 15 años.

De acuerdo con el informe, el país cuenta con la oportunidad de redefinir su compromiso con la educación pública mediante una estrategia sostenible y planificada que permita corregir el rumbo.

¿Qué dice el documento?

Según los investigadores, la estrategia se elaboró con la participación de 15 personas provenientes de los ámbitos académico, sindical, empresarial, gubernamental y de la sociedad civil.

En ese proceso, se definieron cuatro pilares fundamentales para la recuperación del sistema educativo.

El primer pilar señalado fue la cobertura y equidad, cuyo objetivo es garantizar el acceso justo y universal a la educación pública. Como segundo punto señalan la calidad de los ambientes de aprendizaje, es decir, la mejora de los entornos físicos y tecnológicos que favorezcan los procesos educativos, desde la infraestructura hasta la conectividad.

El tercero corresponde a la conformación de un cuerpo docente idóneo, donde se enfatiza en la necesidad de contar con educadores bien preparados, acompañados y en condiciones para ofrecer una enseñanza efectiva.

Por último, el cuarto pilar está centrado en la calidad de los aprendizajes, aunque este no se incluyó plenamente en la estrategia.

Los investigadores advierten que, en los últimos años, el sistema educativo ha carecido de una orientación clara a mediano y largo plazo.

“La falta de continuidad ha sido uno de los grandes males de la educación costarricense. Esta hoja de ruta busca romper con esa dinámica de borrón y cuenta nueva”, afirmó Andrés Fernández Arauz, investigador asociado del Informe.

La propuesta sugiere aumentar gradualmente la inversión en educación de manera fiscalmente sostenible, pasando de 0,11% a 0,34% del PIB para 2030. La mayor parte del gasto adicional se enfocará en cobertura y equidad, mientras que calidad y formación docente recibirán proporciones menores.

El más reciente informe Panorama de la Educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evidenció un importante rezago en materia educativa.

En esta ocasión, el estudio destacó que el país figura entre los países con mayor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan. Mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 14%, en Costa Rica la cifra alcanza un 24%.

El país solo es superado por naciones como Sudáfrica (47%), Turquía (32%) y Colombia (27%), que presentan porcentajes aún más elevados de esta población conocida como NINI.

Los jóvenes en esta condición enfrentan mayores dificultades para reinsertarse en el mercado.