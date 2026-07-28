Educación dejó de ser prioridad para el país

La inversión pública en educación del país se ubica actualmente en un nivel apenas superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que acerca a Costa Rica a los niveles de inversión que tenía hace 40 años, más que a la meta constitucional del 8%.

Así lo advirtió el investigador del Estado de la Educación, Dagoberto Murillo, quien explicó que la educación ha perdido prioridad dentro de la inversión pública.

“Los análisis más recientes también apuntan a una pérdida de prioridad de la educación como garante de ese principio orientador de los derechos humanos y del desarrollo humano sostenible del país pese al margen de maniobra que permitía la regla fiscal”, dijo Murillo a este medio.

Según el experto en educación, el país vivió una etapa de expansión del gasto educativo entre 2007 y 2018, período que se vio interrumpido por la aprobación de medidas como la regla fiscal.

El investigador señaló que, pese a ese marco de restricción, existía margen para que el presupuesto creciera más de lo que lo hizo.

Menos recursos para el sector

Según la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, la inversión en educación como porcentaje del PIB se ha reducido al pasar de 7,4% en 2017 a 5,3% en 2025.

Ese dato representa el nivel más bajo registrado en los últimos 15 años. Incluso, en 2010 la inversión alcanzaba el 6,9% del PIB y durante gran parte de la década anterior se mantuvo por encima del 7%. A partir de 2021 comenzó una disminución más marcada que se ha mantenido hasta la actualidad.

Además, en los últimos cuatro años el porcentaje destinado al sector ha mostrado una tendencia a la baja, alejándose de los niveles registrados antes de la pandemia.

Impacto en la población estudiantil y docente

Murillo detalló que esta reducción presupuestaria ocurre en un país donde más del 90% de la población estudiantil asiste al sistema público y donde más de un tercio de los estudiantes se encuentra en condición de pobreza.

Por eso añadió que se ha insistido en la necesidad de sostener las transferencias, las becas y otros mecanismos de apoyo, no solo para la población en condición de pobreza, sino también para quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

“Cuando tuvimos una mayor inversión se pudieron fortalecer los programas de apoyo económico para los estudiantes. Se ampliaron las becas, los subsidios de transporte y los comedores escolares, además de expandir la cobertura de la educación preescolar. Eso permitió que más personas pudieran ingresar al sistema educativo desde edades más tempranas”.

Crisis de aprendizajes

Otro de los puntos señalados por el experto es la expansión limitada de la educación técnica entre 2018 y 2024 y el hecho de que menos del 10% de las escuelas ofrecen el currículo completo establecido, que incluye materias complementarias como un segundo idioma, informática, artes y educación física, entre otros, según el Consejo Superior de Educación.

“Hoy estamos atravesando una crisis educativa grave en materia de aprendizajes, con una proporción cada vez mayor de la población que no alcanza los niveles de competencia deseados después del apagón educativo de la pandemia”, dijo.

A partir de 2021, los montos comenzaron a disminuir.

Revertir esta situación requeriría una planificación estratégica centrada en cuatro pilares: cobertura y equidad, ambientes de aprendizaje, calidad de los aprendizajes y perfiles docentes idóneos, acompañados de metas medibles que permitan dar seguimiento a los resultados, explicó el investigador.