Eduardo Aguirre y The Tenors se unirán a la Filarmónica en Costa Rica

Una noche donde la potencia vocal y la música sinfónica se unen promete cautivar al público costarricense con la llegada del grupo internacional The Tenors.

La agrupación compartirá escenario con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en dos presentaciones programadas para el 16 y 17 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar.

El grupo llegará al país con una renovación en su alineación tras la incorporación del cantautor Eduardo Aguirre, quien formará parte de estos conciertos junto a los demás integrantes.

Más allá de la música, la propuesta de The Tenors se basa en su filosofía “Hope, Healing & Harmony”, con la que buscan generar una conexión emocional con los asistentes, haciendo de cada presentación una experiencia que trascienda lo artístico.

El espectáculo estará bajo la dirección del maestro Marvin Araya, quien liderará a la orquesta con arreglos diseñados especialmente para esta colaboración.

“Para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica es un honor compartir escenario con artistas de la trayectoria de The Tenors. Este tipo de colaboraciones permiten crear momentos musicales muy especiales”, señaló el director de la agrupación nacional. Por su parte, Eduardo Aguirre expresó que es “es un privilegio formar parte de The Tenors y poder compartir esta experiencia con el público de Costa Rica”. Los conciertos se realizarán el 16 de mayo a las 8:00 p.m. y el 17 de mayo a las 4:00 p.m., con entradas disponibles desde ¢28.000.