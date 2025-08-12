Los humoristas Edson “Picado” Picado y Katherinne González, figuras del programa Pelando el Ojo, se encuentran inmersos en los preparativos de su boda, un proceso que, según cuentan, ha sido todo un reto.

“Esto de preparar la boda es algo caro para lo que según tenemos planeado para el mes de abril, de hecho, va a ser muy poquita gente que invitaremos ese día”, externó Picado.

Pese a los retos, la emoción por llegar al altar los mantiene disfrutando cada detalle de este hermoso proceso.

El imitador también confesó que, una vez casados, tienen planes a futuro.

“Para después del matrimonio solo Dios sabe cuáles son los plantes que tiene con nosotros, pero sí tenemos pensado tener hijos”, indicó Picado.

La pareja también está disfrutando la compra de su primera casa juntos, algo que marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

“Estamos muy contentos en nuestra propia casa donde convivimos con todos nuestros perros y gatos que forman parte de la familia y ahora ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran, algo con lo que estamos muy agradecidos con Dios por darnos esa oportunidad desde ya”, contó.

Vale recordar que ambos humoristas sellaron su compromiso mutuo el pasado 15 de enero en un escenario de película: el majestuoso glaciar Perito Moreno, en Argentina.