Edificio de rectoría seguirá tomado por estudiantes

El edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) seguirá tomado por estudiantes, pese a los avances alcanzados en el proceso de diálogo sostenido con las autoridades universitarias.

Así lo confirmó el rector Carlos Araya, quien explicó que, aunque se lograron acuerdos en la mayoría de los puntos del pliego de peticiones presentado por el movimiento estudiantil, la protesta no se levantará hasta que estos sean discutidos y votados en una asamblea.

“No se levanta la manifestación, tiene que verse en la asamblea”, afirmó el jerarca.

La toma del edificio se mantiene sin cambios mientras se desarrolla este proceso interno. Incluso, el propio rector indicó que no ingresará nuevamente al inmueble por el momento, a la espera de lo que resuelva la asamblea y de la continuación del diálogo.

Los acuerdos alcanzados durante la reunión serán presentados ante las personas estudiantes, quienes definirán si estos son suficientes para finalizar la protesta o si, por el contrario, continúan las acciones.