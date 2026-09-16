Edificio colapsa en Gaza y deja 21 muertos entre ellos 12 niños

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

AFP / Al menos 21 personas murieron, incluyendo 12 niños, tras el colapso de un edificio de seis plantas en Ciudad de Gaza este miércoles, informaron las autoridades de este territorio palestino devastado por la guerra.

El edificio de seis pisos, que tenía cuatro departamentos por piso, se derrumbó sobre viviendas y tiendas de campaña cercanas en la zona de Tal al-Hawa, en Ciudad de Gaza, según la agencia de Defensa Civil, que trabaja como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás.

El inmueble, bombardeado varias veces en 2024 y 2025, se derrumbó en plena noche mientras decenas de personas que habían encontrado allí un refugio improvisado dormían, lo que explica el gran número de víctimas.

“Mi amigo y mis vecinos viven en este edificio. Vine a ayudarlo a recuperar algo de ropa y unos colchones. Ya no tiene ningún refugio ni casa”, indicó Mohannad Al Mashharawi, un joven que observaba las labores de búsqueda.

Los familiares se agachaban en el suelo para despedir a sus seres queridos, besando los rostros de los muertos entre sollozos.

En el hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, periodistas de la AFP vieron a hombres llorando que cargaban cuerpos de niños envueltos en mortajas blancas.

La Defensa Civil explicó que tenía que trabajar con “equipos limitados y herramientas rudimentarias”, y acusó a Israel de “impedir la entrada de maquinaria pesada” a la Franja de Gaza.