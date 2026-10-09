Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Frente Amplio se opone a la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y buscará desde la Asamblea Legislativa impedir que se apruebe, según afirmó el diputado Edgardo Araya, quien pidió a la presidenta Laura Fernández desistir de esa iniciativa.

“Lo que le quiero decir al sector productivo, sobre todo a la pequeña y mediana producción agrícola, es que no podemos aflojar en esta lucha por defender a la gente que nos da de comer”, manifestó el legislador, quien expresó su solidaridad con los productores.

Araya sostuvo que la defensa del sector agropecuario es necesaria para proteger la soberanía alimentaria y mantener la capacidad nacional de abastecimiento ante eventuales interrupciones de las importaciones.

“Tenemos que garantizarle a este país que al menos va a tener una garantía básica, un sector productivo que tenga un músculo suficiente para que el día que no puedan llegar los barcos aquí, el día que los que nos van a vender la comida ahora no puedan traerla o no quieran traerla, tengamos comida nosotros aquí”, declaró.

El diputado aseguró que su fracción se mantendrá en contra del acuerdo y afirmó que el tratado requiere 38 votos legislativos para su aprobación, aunque reconoció que existen versiones que señalan que bastarían 29.

“Es un tratado internacional. Estamos entregando parte de nuestra soberanía. Eso significa votación calificada y no tiene los 38 votos, doña Laura. No tiene los 38 votos”, dijo Araya.

El legislador advirtió que las consecuencias de una eventual afectación a la producción agropecuaria no se limitarían a quienes trabajan directamente en las fincas, debido a los vínculos laborales y comerciales que genera la actividad.

“Es la gente que le lleva el concentrado, el que maneja el camión que le lleva el concentrado, el veterinario que le da servicios, el de las medicinas, es decir, todo está encadenado”, explicó al referirse, en particular, a la producción lechera.

Araya agregó que una reducción de la actividad podría dejar sin empleo a otras personas y elevar los precios de los alimentos.

El diputado cuestionó que Costa Rica deba adherirse a un tratado cuyas condiciones ya están establecidas, en lugar de negociarlas de igual a igual, y sostuvo que es necesario considerar las experiencias de los países que ya forman parte del bloque.

Sobre Transpacífico

El bloque comercial está integrado por 12 economías y representa un mercado cercano a los 600 millones de consumidores, equivalente a alrededor del 15% del producto interno bruto mundial.

Las negociaciones sustantivas para la incorporación del país concluyeron en mayo de 2026, pero todavía faltan la firma del protocolo y la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La presidenta Laura Fernández anunció una revisión del proceso y manifestó que no ha avalado el acuerdo. La discusión se centra en las oportunidades comerciales y de inversión, así como en las condiciones que tendrían los productores nacionales para competir.

Las organizaciones agropecuarias sostienen una reunión con la presidenta sobre el acuerdo comercial.