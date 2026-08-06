Edgardo Araya encendió Plenario por comentario contra presidenta

Cuesta de Moras fue el escenario de un nuevo encontronazo político. Luego de que la presidenta Laura Fernández señalara que las pensiones de los exmandatarios “son un reconocimiento”, el diputado del Partido Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, criticó la postura de Fernández durante una intervención en el Plenario, lo que, a su vez, generó cuestionamientos contra el legislador, incluso de las bancadas de oposición.

“¿Usted sabe cuánto va a ganar doña Laura Fernández con 43 años cuando salga? Cuatro millones de colones. ¿Cotizó? No, doña Laura. Usted dijo hoy en la conferencia. Yo creo que se hace la tontita, creo que la asesorarán”, manifestó el frenteamplista. Jiménez interrumpió al legislador y exigió respeto hacia la presidenta de la República.

“Perdón, señor diputado, aquí no vamos a permitir que nadie trate así a la presidenta de la República. Ya lo hizo en persona y no lo va a venir a hacer aquí desde lejos. Así que, por el orden, le pido y le solicito respeto aquí”, respondió la presidenta legislativa.

Posteriormente, varios diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) abandonaron el recinto, lo que provocó la ruptura del cuórum y obligó a detener la sesión. Araya intentó aclarar que no había calificado directamente de “tontita” a Fernández, sino que afirmó que la mandataria aparentaba desconocer el tema.

“Quiero dejar claro que en ningún momento he dicho nada con respecto a la presidenta. He dicho que se hace, porque estoy seguro de que no es”, añadió el diputado.

El intercambio se produjo después de otro enfrentamiento reciente entre Araya y Fernández durante una actividad pública en San Ramón de Alajuela, tras el cual el legislador ofreció disculpas a la mandataria. Las aseveraciones de Araya generaron rechazo incluso entre las otras fracciones del bloque opositor. El primero en reaccionar fue el Partido Liberación Nacional (PLN), por medio de la subjefa de bancada, Iztarú Alfaro.

Posteriormente, se sumaron las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Por su parte, la diputada del PPSO Marta Esquivel pidió a sus compañeros presentar una denuncia contra el frenteamplista y Dobles, al considerar que sus declaraciones constituyen violencia política. Dobles señaló que Esquivel está en libertad de presentar la denuncia y le pidió que también renunciara a su inmunidad.

“Hagámoslo recíproco. Renuncie usted a su inmunidad para hacerle frente a las 14 denuncias que usted tiene y que en este momento no pueden ser llevadas a cabo. Y de paso, sería bueno que le pagara a la Caja”, dijo Dobles.

Araya reconoció que empleó un término inapropiado y ofrecio disculpas por utilizar ese tipo de calificativos. Además, puso a disposición su inmunidad para asumir las consecuencias que consideren.