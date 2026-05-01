A pocos minutos de que iniciara la sesión solemne de este 1.º de mayo en la Asamblea Legislativa, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, optó por bajar caminando desde el piso 6 hasta el nivel -4 ante la lentitud en el servicio de los ascensores del edificio legislativo.

El legislador decidió desplazarse por las gradas para llegar con mayor rapidez al salón donde se desarrollaría la actividad oficial, en la que los diputados eligen el Directorio Legislativo para el nuevo periodo.

La situación ocurrió en medio del movimiento habitual de funcionarios, asesores, prensa e invitados que se concentran en las instalaciones durante la jornada, lo que suele generar mayor demanda en los elevadores del Congreso.