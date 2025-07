El reconocido periodista, Edgar Silva, nacido en Liberia, habló con Diario Extra sobre lo que significa para él ser guanacasteco y cómo sus orígenes siguen marcando muchas pautas en su vida personal y profesional.

Silva, quien desde joven viaja constantemente al Valle Central, se refirió a su arraigo, su sentido de pertenencia, su forma de vivir y otros aspectos propios de él como guanacasteco.

Costa Rica celebra 201 años de Anexión del Partido de Nicoya este jueves 25 de julio, en un proceso que cambió la historia del país, brindando elementos únicos a la definición de la cultura, de la música, del arte, de la comida y de la definición del ser costarricense.

Identidad

• “Yo me siento muy Guanacasteco. Siento que mi identidad, mi forma de ser, mi carácter, mi visión de mundo está muy determinado por la forma de vida con la que yo crecí en Guanacaste”.

• “Nunca he renunciado a eso. Yo soy orgullosamente cédula 5. Yo a pesar de residir más permanentemente aquí en el Valle Central, yo sigo siendo un elector de Guanacaste. Todas las elecciones he ido a votar a Guanacaste”.

Costumbres de joven

• “Haber nacido con la libertad de poder ir a jugar a un potrero, de poder bajar yo mismo los mangos del árbol, ir a comer nances, ir a un río, ir a la playa el mismo día, a mí eso me dio una concepción de libertad y de aprecio por la naturaleza muy fuerte”

• “Extrañaba la posibilidad de ir a una finca, de ir a un potrero y subir a un palo de mango. Siempre cuento con mucha añoranza que en época de reproducción de jocotes no hay nada más rico que subirse a un árbol de jocote con una bolsa de sal y pasar dos horas arrancando jocotes”

Adaptación al Valle Central

• “Durante mi infancia y juventud yo sí vine con alguna frecuencia al Valle Central a visitar a mis tías, incluso pasaba casi un mes de mis vacaciones de verano aquí en San José. Eso me permitió conocer San José, eso me ayudó mucho”.

• “Cuando me tocó venirme ya para estudiar en la universidad, eso fue otra cosa. Era otra cosa, era algo más permanente. Los primeros meses creo que iba (a Liberia) casi todos los fines de semana”

• “La ciudad abruma. Tenerla tan presente, tan encima, cansa. Irme a sentar con mis amigos al parque de Liberia, hablar hasta las 12 a.m. ahí tranquilamente, eso no se podía hacer en San José”.

Cambios en Guanacaste

• “Creo que el principal cambio en Guanacaste es la explotación turística. Cuando yo era niño, las playas eran para mí y para los vecinos. Podías ir a cualquier playa y la playa era tuya”.

• “Paralelamente el desarrollo turístico nos ha ayudado mucho a entender, presentar y usar mejor el desarrollo cultural que Guanacaste siempre ha tenido”.

Arraigo

• “A mí no me gusta que la gente diga, voy para ‘Guana’. Mi provincia se llama Guanacaste. Yo no soy ‘guanaco’, yo soy guanacasteco. Es parte del orgullo que los guanacastecos deberíamos seguir teniendo y exigiendo”

• “Una de las cosas que más me sorprende es cómo los bagaseños, cañeros, abangareños y tilaranenses, adoptaron la guanacastequidad muy rápido”

Elementos característicos de Guanacaste

• “Puedo hablar de las vasijas de barro, apego a la gastronomía y la cultura del maíz, las tortillas, platos de arroz de maíz, tanelas. Eso es parte de nuestra definición”.

• “El trabajo de la tierra, la cultura sabanera, las fincas ganaderas. Eso definió el perfil del del hombre sabanero, fuerte, montador, amante del caballo”.

• “Hemos construido una identidad de la cultura musical, cultura de las actividades, de la gastronomía”.



Las artesanías son parte del ser guanacasteco.