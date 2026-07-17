Eder Hernández acusa al oficialismo de “enterrar” elección de magistrados

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández, criticó el rechazo de una revisión a la votación de las mociones relacionadas con la devolución de la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

En declaraciones a Grupo Extra, el legislador aseguró que la decisión pone en riesgo el acceso a la justicia constitucional, principalmente para las personas de menores recursos.

“Lo que está en juego es el acceso de los ciudadanos más humildes, a quienes el Estado ya les falló”, manifestó Hernández.

Yara Jiménez, presidenta del Congreso. Foto: Asamblea Legislativa.

Con 30 votos en contra del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 23 a favor, la Asamblea Legislativa rechazó las apelaciones presentadas por la oposición a la resolución que emitió el miércoles la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para devolver la lista de candidatos a magistrados de la Sala Constitucional.

El liberacionista acusó a los diputados oficialistas de obstaculizar el proceso porque no están de acuerdo con los candidatos remitidos por la Corte Suprema de Justicia.

“Hoy entierran la elección de magistrados simplemente porque los candidatos que la Sala Constitucional y la Corte Plena nos han referido no son del gusto de los diputados de Gobierno. Esto es verdaderamente vergonzoso. Es el manoseo del último bastión de la democracia que tiene este país y vulnera los derechos de los que menos tienen”, afirmó.

Hernández recordó que la Sala Constitucional tutela los derechos fundamentales de los costarricenses y advirtió que existen 123 recursos de amparo pendientes debido a que varios magistrados propietarios se han inhibido o apartado del conocimiento de algunos casos.

El miércoles, por segunda ocasión, Jiménez resolvió la devolución de la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional al Poder Judicial, pocas horas después de haber sostenido una audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre.

Según la resolución de Jiménez, que se emitió sin someterse a votación por parte de los diputados, se justificó en que se han realizado 11 rondas de votación en dos períodos constitucionales sin que se logren acuerdos. En las rondas más recientes, los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) dejaron en blanco las boletas para elegir a los magistrados.