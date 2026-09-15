Ed Sheeran pierde a sus teloneros y pone en riesgo su gira mundial

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La gira estadounidense de Ed Sheeran sufrió varios cambios luego de que FINNEAS, Lukas Graham y Aaron Rowe confirmaran que no continuarán participando en las próximas presentaciones de “The Loop Tour”.

Foto: Redes sociales

A ellos se sumó Beoga, agrupación irlandesa que ha acompañado al cantante durante más de una década.

Las salidas se producen pocos días después de que el rapero Macklemore fuera excluido de las fechas restantes de la gira tras manifestarse públicamente en apoyo a Palestina y en contra de la ofensiva de Israel en Gaza durante una presentación.

La polémica comenzó con Macklemore

El episodio que desencadenó la situación ocurrió el 4 de septiembre en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Macklemore fue uno de los encargados de abrir el espectáculo de Sheeran y aprovechó su presentación para expresar su respaldo a Palestina.

Durante su participación, el artista lanzó consignas a favor del pueblo palestino, mostró imágenes relacionadas con la destrucción en Gaza y cantó “Hind’s Hall”, tema inspirado en las protestas propalestinas realizadas en universidades de Estados Unidos.

Foto: People.com

Posteriormente, Messina Touring Group, empresa responsable de la producción de la gira en territorio estadounidense, comunicó que algunos recintos habían manifestado su negativa a recibir los conciertos si Macklemore continuaba formando parte del programa.

Según la promotora, esta situación podía poner en peligro el desarrollo de las demás fechas, por lo que el rapero quedó fuera de los conciertos restantes en Estados Unidos.

Otros artistas también abandonaron la gira

Tras la salida de Macklemore, FINNEAS fue el primero de los artistas vinculados a las próximas fechas en anunciar que tampoco continuaría.

Foto: Redes sociales

El productor, cantante y hermano de Billie Eilish tenía previsto participar como acto de apertura en algunas presentaciones.

En su pronunciamiento, defendió la libertad de los músicos para expresarse en favor de personas que considera oprimidas y manifestó su apoyo al pueblo palestino.

Lukas Graham, quien llevaba varios meses acompañando a Sheeran durante la gira, también comunicó que no seguirá formando parte de las presentaciones.

El cantante danés cuestionó que la riqueza pueda otorgar a una persona autoridad para determinar qué temas pueden discutirse públicamente o qué sufrimientos merecen ser reconocidos. Aunque aseguró que su relación afectiva con Sheeran permanece intacta, explicó que decidió retirarse después de los acontecimientos relacionados con Macklemore.

Foto: Redes sociales

A ellos se sumó Aaron Rowe, músico irlandés que también tenía previsto abrir algunos conciertos. En su mensaje, agradeció a Sheeran por la oportunidad y la relación construida durante la gira, pero explicó que su origen irlandés influye en su postura frente a temas como el genocidio, la hambruna provocada y la ocupación.

Rowe sostuvo además que no estaba dispuesto a permitir que personas con grandes fortunas utilizaran su posición para silenciar a quienes denuncian lo que consideran un genocidio israelí.

Beoga también dice adiós

Una de las salidas que más impacto genera dentro de la gira es la de Beoga, grupo de música folk irlandesa que ha compartido escenario con Sheeran durante más de diez años.

La agrupación explicó que su historia como pueblo irlandés influye en su comprensión del colonialismo y recordó que sus integrantes forman parte de Irish Artists For Palestine, movimiento con el que mantienen un compromiso.

¿Qué pasará con las próximas fechas?

Por ahora, Sheeran mantiene programadas presentaciones en Estados Unidos hasta el 7 de noviembre, fecha prevista para el cierre de esta etapa en el Raymond James Stadium de Tampa.

Hasta el momento, no se ha informado quiénes sustituirán a los artistas que abandonaron el cartel.

Una vez concluida la parte estadounidense, “The Loop Tour” tiene previsto continuar por Sudamérica durante noviembre y diciembre.