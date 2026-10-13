Economía creció 2,2% en agosto y mantiene desaceleración

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La economía costarricense creció un 2,2% en agosto de 2026, un ritmo inferior al registrado un año antes, debido principalmente a la desaceleración de las empresas de regímenes especiales y a la contracción de la industria manufacturera.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), registró una reducción de 3,4 puntos porcentuales en su crecimiento interanual respecto a agosto de 2025. Pese a la pérdida de impulso, la producción nacional acumuló un crecimiento interanual medio del 3,4% al mes de agosto.

Las empresas del régimen definitivo, que agrupa la actividad económica fuera de los regímenes especiales, crecieron un 3,2% interanual. Este resultado representó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

Por su parte, las empresas de regímenes especiales aumentaron su producción un 0,7%, con una desaceleración de 15,3 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025.

El Banco Central atribuyó este comportamiento principalmente a la moderación de la manufactura y a un efecto de comparación con el crecimiento excepcional de las exportaciones de implementos médicos registrado el año anterior.

También incidió el cese de operaciones de empresas dedicadas a fabricar componentes y tableros electrónicos, cuyo impacto se refleja en el indicador desde el último trimestre de 2025.

Construcción impulsó la actividad

La construcción fue uno de los sectores con mayor aporte al crecimiento económico. Su producción aumentó un 11% interanual en agosto, impulsada por las obras privadas y por la construcción de infraestructura pública.

En el segmento privado destacaron las obras no residenciales, como naves industriales, plazas comerciales y edificios de oficinas, así como las viviendas de interés social. En el sector público contribuyeron las obras de energía eléctrica, los proyectos del Programa de Infraestructura de Transporte y las mejoras en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El comercio creció un 2,8%, favorecido por la venta de alimentos, productos de ferretería y artículos eléctricos, principalmente electrodomésticos. Los servicios aumentaron un 2,9%, aunque algunas actividades moderaron su ritmo de expansión.

Los servicios financieros y de seguros registraron un crecimiento del 4,1%, asociado al aumento de los ingresos por comisiones, especialmente de tarjetas de crédito, y al crecimiento de los depósitos a la vista de hogares y empresas.

La industria manufacturera disminuyó un 1,1% interanual en agosto, con contracciones tanto en el régimen definitivo como en los regímenes especiales.

En estos últimos, la producción manufacturera cayó un 0,8%, afectada por una reducción del 0,7% en la fabricación de implementos médicos, frente al crecimiento del 38,1% registrado en agosto de 2025. También influyó la caída del 45,5% en la fabricación de productos metálicos, particularmente componentes y tableros electrónicos.

La actividad agropecuaria, por su parte, creció un 0,4%. El resultado respondió al mejor desempeño de la producción de piña y al inicio de la cosecha cafetalera 2026-2027, aunque fue limitado por la caída de la producción bananera debido a las lluvias en la vertiente del Caribe.