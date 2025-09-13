La producción nacional logró un crecimiento económico del 4,6% para el mes de junio, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el cual destaca el país ha logrado mantener la tendencia por un lapso de 32 meses.

El incremento, mínimo de un 4%, por el tiempo indicado no se había observado desde el 2005 de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Sin embargo, se mantiene una dualidad en la economía nacional. El régimen especial, donde operan las zonas francas, mostró un aumento de 15,6%, impulsado principalmente por la manufactura de dispositivos médicos, que subió cerca de un 50%, y por servicios como software y tecnologías de información.

En contraste, el régimen definitivo, que agrupa la producción local dirigida al mercado interno, apenas creció 2,2%.

“Efectivamente son crecimientos del 4%, pero la economía se compone de dos regímenes, si uno ve la parte grande de la economía, en el régimen definitivo, que genera la mayor proporción de empleo, tiene un ritmo bajo de expansión”, señaló Daniel Ortiz, economista.

La construcción prolongó su tendencia negativa y en julio cayó 2,3 %, acumulando cinco meses en retroceso. El resultado se explicó por el menor avance de proyectos residenciales, parcialmente compensado por la ejecución de obra pública en carreteras, acueductos y proyectos municipales.

En el sector agrícola, se realizaron correcciones en las estimaciones de meses anteriores para dar resultados positivos en mayo y junio, aunque la producción volvió a disminuir para julio cuando se compara con el mismo mes del 2024.

Mientras la producción de piña mostró crecimiento, los cultivos de papa y banano disminuyeron debido a condiciones climáticas. La manufactura fue el motor del repunte. Mientras en los regímenes especiales la actividad aumentó 33,4 %, en el régimen definitivo retrocedió 0,3 %. El mal desempeño local se vinculó a la menor producción de papel, textiles y alimentos.

Índice por sectores

• Manufactura: 12,9%

• Transporte y Almacenamiento: 6,0%

• Finanzas y Seguros: 5,3%

• Actividades Profesionales: 5,1%

• Comercios: 2,6%

• Enseñanza y Salud: 1,3%

• Hoteles y Restaurantes: 1,5%

• Agropecuario: -0,1%

• Construcción: -2,3%

Fuente: BCCR