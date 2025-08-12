El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 4,2% en junio, según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Aunque esta cifra representa una leve desaceleración con respecto al mismo mes del año anterior, mantiene el promedio de crecimiento del primer semestre.

El dinamismo económico se explica principalmente por el desempeño de las empresas bajo regímenes especiales, que crecieron un 15,5%, impulsadas por exportaciones de implementos médicos, servicios administrativos y desarrollo de software.

En contraste, el régimen definitivo mostró un crecimiento más moderado del 1,8%, afectado por la caída en la construcción, la industria agropecuaria y la reducción en llegada de turistas por vía aérea.

“El desempeño del sector agro fue condicionado por factores climáticos adversos durante los últimos meses de 2024 y por condiciones como la reducción en la producción de banano destinado a la exportación, y una disminución en la producción de caña de azúcar”, señala el informe.

En la construcción suman su cuarto mes con resultados negativos, ante una menor ejecución de proyectos residenciales.

La manufactura lideró el crecimiento sectorial con un alza de 9,5%, aunque con diferencias marcadas entre regímenes. Mientras que la manufactura del régimen definitivo cayó 0,5%, la de regímenes especiales se disparó 25,2%, destacando productos como válvulas cardiacas y catéteres.

El sector servicios también mostró buen desempeño, con un crecimiento de 3,4%, principalmente por los de transporte y almacenamiento (6,2%), actividades profesionales y administrativos (4,5%), e inmobiliarias (4,4%).

Por otro lado, el comercio creció 2,2%, aunque con señales de desaceleración, especialmente en la venta de vehículos, donde pasaron de un crecimiento del 18,5% en el 2024 a una contracción del -1,3% en el presente año.