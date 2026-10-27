Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Imaginá esta escena: estás trabajando desde casa, tenés una reunión importante en diez minutos y, de repente, se va la electricidad. El internet deja de funcionar, la computadora comienza a quedarse sin batería y tus planes cambian por completo.

Ahora imaginá algo diferente: estás acampando frente a una montaña, lejos de la ciudad. Querés iluminar tu espacio, cargar el celular o conectar una cámara, pero no hay un tomacorriente cerca.

Aunque parecen situaciones completamente distintas, ambas tienen algo en común: la necesidad de contar con energía cuando y donde más la necesitás.

Y aquí es donde entra EcoFlow, una marca que está transformando la manera de entender la energía portátil.

¿Cómo funcionan las estaciones de energía EcoFlow?

Durante mucho tiempo, contar con electricidad fuera de casa parecía algo reservado para grandes generadores o instalaciones especiales.

Hoy, las estaciones de energía EcoFlow ofrecen una alternativa mucho más práctica: dispositivos con baterías recargables que permiten almacenar electricidad y utilizarla posteriormente para alimentar diferentes equipos compatibles.

¿Lo interesante? Su utilidad va mucho más allá de las emergencias.

Un apagón no tiene por qué desconectarte de todo

Pensemos en esas pequeñas cosas que damos por sentadas: mantener encendido el router, cargar el celular, utilizar una computadora o tener iluminación durante la noche.

Cuando ocurre un corte eléctrico, esas actividades pueden convertirse rápidamente en una preocupación.

Con una estación EcoFlow adecuada, es posible mantener funcionando dispositivos esenciales como teléfonos, routers, lámparas y computadoras. Los modelos de mayor capacidad y potencia también pueden alimentar electrodomésticos compatibles, como una cafetera, un horno microondas o una refrigeradora, dependiendo de su consumo y potencia de arranque.

Para quienes trabajan desde casa, esta tecnología tiene un atractivo adicional. Modelos como EcoFlow RIVER 3 UPS incorporan funciones de respaldo UPS para determinados equipos, ayudando a reducir interrupciones ante fallas eléctricas.

Porque cuando tu trabajo, tus estudios o tu negocio dependen de estar conectado, tener energía de respaldo puede marcar la diferencia entre detenerte o continuar.

Tu próxima aventura de camping puede ser aún mejor

Imaginá un campamento con iluminación al caer la noche, celulares cargados para mantenerse comunicados y cámaras listas para capturar cada momento.

Las estaciones EcoFlow permiten llevar energía a experiencias al aire libre, viajes por carretera y actividades donde no existe acceso inmediato a electricidad.

Además, sus paneles solares compatibles ofrecen una alternativa para recargar determinadas estaciones aprovechando la luz del sol.

La verdadera innovación no es llevar más dispositivos a una aventura. Es tener la libertad de decidir cuáles necesitás utilizar.

¿Cuántas cosas podés mantener funcionando con una EcoFlow?

Esta es probablemente la pregunta más importante antes de elegir una estación de energía.

La respuesta depende de la capacidad del equipo, la potencia que necesita cada dispositivo y el tiempo durante el cual se desea utilizarlo.

EcoFlow cuenta con diferentes soluciones para distintas necesidades:

Serie RIVER: energía para acompañarte. Ideal para quienes buscan portabilidad y respaldo para actividades cotidianas, viajes y dispositivos personales. Modelos como RIVER 2 Max ofrecen 512 Wh de capacidad, mientras RIVER 2 Pro alcanza 768 Wh.

Serie DELTA: cuando necesitás más respaldo. Diseñada para necesidades energéticas más exigentes. Por ejemplo, DELTA 2 cuenta con 1.024 Wh de capacidad y una potencia nominal de salida de 1.800 W, ampliando las posibilidades de alimentar equipos compatibles.

Paneles solares EcoFlow: otra forma de recargar. Una solución complementaria para quienes desean aprovechar la energía solar durante actividades al aire libre o situaciones con acceso limitado a la red eléctrica.

Modelos disponibles de EcoFlow

La oferta incluye estaciones de energía y paneles solares para diferentes necesidades:

RIVER 3: 230 Wh.

230 Wh. RIVER 3 UPS: 245 Wh.

245 Wh. RIVER 2 MAX: 512 Wh.

512 Wh. RIVER 2 PRO: 768 Wh.

768 Wh. DELTA 2 BLACK: 980 Wh.

980 Wh. DELTA PRO: 3.600 Wh.

3.600 Wh. DELTA 2 MAX: 2.048 Wh.

2.048 Wh. RIVER 2 PRO LITE: 716 Wh.

716 Wh. TRAIL 200.

RIVER 3 MAX.

Panel solar portátil de 220 W.

Panel solar de 60 W.

TRAIL 200 / 220W

RIVER 3 МАХ / 600W

Estas opciones permiten elegir una solución según los equipos que necesitás conectar, el tiempo de uso y la portabilidad que buscás.

Una tecnología que no sabías que necesitabas hasta que la necesitás

Hay productos que compramos por entretenimiento, otros por comodidad y algunos por tranquilidad.

EcoFlow reúne elementos de las tres categorías.

Puede acompañarte durante una aventura, ayudarte a continuar trabajando ante una interrupción eléctrica o convertirse en parte de tu preparación para situaciones inesperadas.

No se trata de prometer energía ilimitada, sino de contar con una alternativa flexible para mantener funcionando lo que más importa.

Porque la libertad también puede medirse en las cosas que podés seguir haciendo cuando no hay un enchufe cerca.

Disponibilidad de EcoFlow en Costa Rica

Las soluciones EcoFlow pueden encontrarse en Gollo, en Santa Ana Trade Center y en gollo.com, donde podés consultar modelos y disponibilidad.

Una producción de ExtraLab, laboratorio de contenidos de Grupo Extra, realizada para uno de sus anunciantes, con alcance multiplataforma.