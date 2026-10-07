Ebais permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Ebais de Concepción Arriba de Alajuelita permanecerá cerrado hasta que las autoridades judiciales así lo indiquen.

El Dr. Álvaro Tejera, director del área de salud, informó que las consultas correspondientes al 7 de octubre serán reprogramadas.

Además, a partir del 8 de octubre, todas las consultas del Ebais de Concepción Arriba de Alajuelita se realizarán en la Clínica de Alajuelita, sede central del área de salud.

Esto debido al ataque armado que se presentó este martes en horas de la noche, frente al Ebais, el cual dejó como resultado dos hombres fallecidos, uno de ellos el guarda de seguridad del establecimiento médico.

Las autoridades médicas y judiciales se mantienen realizando las investigaciones correspondientes sobre el caso.