Este jueves es muy especial para los amantes de la NFL, ya que se levanta el telón de la temporada 2025 con uno de los duelos más intensos de la NFC Este: los Philadelphia Eagles reciben a los Dallas Cowboys en el Lincoln Financial Field. El encuentro está programado para las 6:20 p.m. (hora costarricense) y será transmitido por NBC y Peacock, el servicio de streaming operado por NBCUniversal.

Los Eagles, actuales campeones del Super Bowl LIX, parten como favoritos en las apuestas con un margen de 7.5 puntos.

Bajo el liderazgo de Jalen Hurts, el equipo buscará reafirmar su dominio en la conferencia y comenzar la campaña con una victoria ante su afición.

Por su parte, los Cowboys llegan con aires de renovación: Brian Schottenheimer debuta como entrenador en jefe, Dak Prescott lidera el ataque, y la incorporación del receptor George Pickens ilusiona a la afición con dar un golpe de autoridad desde el inicio.

El escenario no podía ser otro que el Lincoln Financial Field, conocido como The Linc, un recinto inaugurado en 2003 con capacidad para más de 67,000 espectadores.

Más allá de su imponente presencia, el estadio se convierte en punto de encuentro para la pasión, la tradición del “tailgate” y el ambiente eléctrico que caracteriza a la ciudad de Philadelphia.

El clásico entre Eagles y Cowboys no solo abre el calendario de la NFL, sino que promete ser un espectáculo en el que se mezclan la historia de una rivalidad legendaria con el inicio de un nuevo capítulo en la NFL.