El nuevo programa multiplataforma E-Gamer llega con su primer episodio cargado de novedades para los fanáticos de los videojuegos, el cine y la tecnología.

Entre las noticias destacadas está el esperado videojuego basado en Wolverine, uno de los personajes más icónicos de Marvel, que promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados por los gamers.

Además, los fanáticos de Pokémon conocerán detalles de dos nuevas entregas que llegarían bajo los nombres Pokémon Viento y Pokémon Ola, ampliando el universo de esta popular saga.

El mundo de los superhéroes también trae novedades, ya que el CEO de Sony confirmó el reinicio de la historia de Spider-Man, lo que abre la puerta a una nueva etapa para el famoso personaje.

En cine, el fenómeno viral que llegará a la pantalla grande con The Backrooms, una historia inspirada en uno de los misterios más comentados en internet. También Scary Movie 6, busca revivir el humor irreverente que convirtió a la saga en un clásico de la comedia.

La tecnología también tiene su espacio en el programa. Apple presenta la nueva MacBook Neo, mientras que Samsung revela su nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra, dos dispositivos que prometen marcar tendencia en el mercado.

Finalmente, el episodio aborda un avance sorprendente en el campo de la salud: el uso de inteligencia artificial para detectar enfermedades a partir de una simple fotografía.