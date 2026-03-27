Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Pickmon se perfila como uno de los lanzamientos más polémicos en el mundo gamer, incluso antes de su estreno oficial. Este nuevo videojuego, que llegará en 2027, ha llamado la atención por su fuerte parecido con franquicias como Pokémon y Palworld.

¿Qué es Pickmon y por qué genera controversia?

Desde su primer vistazo, Pickmon ha sido señalado por la comunidad gamer debido a su estilo visual, criaturas y mecánicas, que recuerdan claramente a Pokémon, combinado con elementos más modernos y de supervivencia similares a Palworld.

Este parecido ha desatado debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan si se trata de una inspiración válida o una copia directa.

A pesar de la polémica, el juego sigue avanzando en su desarrollo. Actualmente, Pickmon ya cuenta con su página oficial en Steam, lo que confirma su lanzamiento futuro y permite a los usuarios agregarlo a su lista de deseados.

Esta estrategia suele ser clave para medir el interés del público y generar expectativa antes de su estreno.

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