La película Las Tres Sisters se presenta como una comedia dramática que explora los lazos entre hermanas, la fe y el poder transformador de una peregrinación que marcará un antes y un después en sus vidas.

Con una historia que mezcla humor, emoción y reflexión espiritual, el proyecto destaca no solo por su narrativa, sino también por su enfoque creativo: las propias protagonistas fueron quienes escribieron y produjeron la película, aportando una visión íntima y auténtica del relato.

Durante una entrevista con E-Gamer, las actrices compartieron detalles sobre el proceso de creación de la cinta, destacando cómo la experiencia personal de cada una influyó en la construcción de la historia y en la profundidad emocional de sus personajes.

Dirigida por Mar Novo, la cinta reúne un elenco encabezado por el actor Cristo Fernández, reconocido internacionalmente por su participación en la serie Ted Lasso, junto a Marta Méndez Cross, Valeria Maldonado y Virginia Novello.

La trama sigue a tres hermanas que, pese a sus diferencias y conflictos personales, emprenden un viaje de peregrinación que las obliga a enfrentarse a sus heridas del pasado, su fe y la posibilidad de reconstruir su relación. En el camino, el humor y la vulnerabilidad se entrelazan para mostrar una historia profundamente humana.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque femenino tanto delante como detrás de cámaras, lo que refuerza la autenticidad del relato y la sensibilidad con la que se abordan temas como la familia, la identidad y la espiritualidad.

Las Tres Sisters se perfila como una propuesta emocional y cercana, ideal para quienes buscan historias que conecten con las relaciones humanas y los procesos de sanación personal a través del viaje y la fe.