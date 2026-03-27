En el más reciente programa de E-Gamer, se abordaron varias de las noticias más destacadas del mundo geek y del entretenimiento. Durante la emisión, Elijah Wood generó conversación al afirmar que no quiere ver a nadie más interpretando a Frodo en el cine, mientras que Pixar sorprendió con movimientos estratégicos al apostar por secuelas de grandes éxitos.

Además, el esperado tráiler de Spider-Man: Brand New Day rompió récords en visualizaciones, y el videojuego Marvel Rivals continúa expandiendo su universo con la llegada de nuevos personajes. Por su parte, Pokémon Sleep ahora se conecta con dispositivos Garmin para mejorar el registro del descanso, y Black Desert Mobile apuesta por un relanzamiento con mejoras visuales.

E- Gamer, se transmite todos los jueves a las 7:30 p.m por Extra Tv, DiarioExtra.com, Extra Radio.

Extra TV se transmite en: 42 Tigo; 42 y 90 Kölbi; 14 Liberty; 35 y 201 Telecable; 42 Cable Net; 42 Coopeguanacaste; 145 Claro; 28 American Data; 145 y 112 Coope Alfaro Ruiz; 20 Ticolínea; y 17 Vocex, Coopelesca Canal 25.