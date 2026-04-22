E-Gamer: Cyberpunk 2077 a 90 FPS, nuevo juego de Game of Thrones y el éxito de Crimson Desert

El programa E-Gamer presentó una nueva edición cargada de novedades en videojuegos, cine y tecnología, destacando importantes anuncios de la industria y avances que están marcando tendencia a nivel global.

En el bloque gaming, uno de los temas más relevantes fue el retraso de 007 First Light en la próxima consola de Nintendo, una decisión que responde a ajustes técnicos para mejorar el rendimiento del título.

A esto se suma el impulso de Cyberpunk 2077, que alcanza hasta 90 FPS en PS5 Pro gracias a mejoras gráficas y nuevos modos de rendimiento, consolidando su regreso como uno de los juegos más ambiciosos del mercado.

Otro anuncio destacado fue Game of Thrones: Dragonfire, una nueva propuesta basada en el universo de Westeros que apostará por estrategia, combates con dragones y una narrativa inédita. Mientras tanto, Crimson Desert se posiciona como uno de los grandes éxitos del año, superando los 4 millones de copias vendidas y generando más de 200 millones de dólares en ingresos en tiempo récord.

En el apartado de entretenimiento, el universo de Star Wars continúa expandiéndose con “Maul: Shadow Lord”, serie que retoma ideas originales de George Lucas y profundiza en el lado oscuro del icónico villano. Además, la expectativa crece por el regreso de Euphoria con su tercera temporada, que promete una narrativa más madura e intensa.

Por su parte, Mortal Kombat II reveló un nuevo tráiler con la aparición de Johnny Cage, aumentando la expectativa entre los fans de la saga. También se confirmó el éxito de la versión mexicana de The Office, que ya aseguró una segunda temporada tras su buen desempeño en plataformas digitales.

En cine, se suman producciones como “Forgotten Island”, una apuesta animada centrada en la aventura y la supervivencia, y la esperada película de The Legend of Zelda, que utilizará locaciones inspiradas en escenarios de “El Señor de los Anillos”.

Finalmente, en tecnología, YouTube Shorts anunció una nueva función que permitirá crear avatares digitales con inteligencia artificial, marcando un paso más hacia la transformación del contenido digital. A esto se suma el avance de los robotaxis, con más de 100 mil unidades proyectadas para 2027, y la integración de IA en dispositivos móviles como el Honor 8 Lite.

E-Gamer continúa posicionándose como una plataforma clave para conocer lo último en gaming, entretenimiento y tecnología, conectando a la audiencia con las tendencias que están definiendo el futuro digital.

E- Gamer, se transmite todos los jueves a las 7:30 p.m por Extra Tv, DiarioExtra.com, Extra Radio.