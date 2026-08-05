Duro golpe para Gerald Drummond

Lo que parecía ser una nueva medalla para Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 terminó convirtiéndose en una enorme decepción para Gerald Drummond.

El vallista costarricense había cruzado la meta en la tercera posición de la final de los 400 metros con vallas, con un tiempo de 49.65 segundos, resultado que inicialmente le otorgaba la medalla de bronce. Sin embargo, minutos después de finalizada la competencia, los jueces determinaron su descalificación por una infracción al reglamento técnico de World Athletics, cambiando por completo el desenlace de la prueba.

La decisión se fundamentó en la Regla Técnica 22.6.1, que regula las carreras con vallas. Dicha normativa establece la descalificación automática de un atleta cuando, al superar un obstáculo, el pie o la pierna pasa por cualquiera de los lados de la valla y por debajo del plano horizontal de la parte superior de la misma, una acción considerada una falta técnica.

Tras revisar la carrera, los oficiales concluyeron que Drummond incurrió en esa infracción durante uno de los pasos sobre las vallas, por lo que su resultado fue anulado y quedó fuera de la clasificación oficial. La resolución significó un duro golpe para el costarricense, quien había realizado una sólida competencia y parecía asegurar una nueva medalla internacional para el país. Incluso, durante varios minutos, el bronce figuró oficialmente a su nombre antes de que se confirmara la revisión técnica.

Drummond llegaba a la final como uno de los favoritos tras ganar con autoridad su serie semifinal el día anterior, registrando un tiempo de 49.60 segundos, actuación que lo colocó entre los principales aspirantes al podio.

La descalificación cambió por completo el panorama de la prueba y privó al olímpico de sumar una nueva presea a su exitoso palmarés. El resultado representa uno de los momentos más amargos para la delegación costarricense en Santo Domingo 2026, ya que el nacional había demostrado sobre la pista el nivel suficiente para pelear entre los mejores de la región.