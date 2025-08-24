La Selección Nacional Sub 17 Masculina no pudo ante la potencia sudamericana y cayó 1-7 frente a Brasil en su segundo amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial Catar 2025.

El único gol de la Tricolor fue obra de Kaden Farrier, quien logró descontar en un partido dominado de principio a fin por los brasileños. Este resultado se suma al duelo disputado días atrás, cuando ambos equipos también se enfrentaron y la escuadra nacional perdió por 4-0.

Pese a las derrotas, estos fogueos son parte del proceso de preparación del equipo costarricense con miras a la Copa del Mundo Sub-17, que se jugará en Catar del 3 al 27 de noviembre de 2025.

Todos los encuentros del certamen se disputarán en el Complejo Deportivo Aspire Zone en Doha, a excepción de la gran final, que tendrá como escenario el imponente Khalifa International Stadium. Esta será la vigésima edición del torneo y la undécima participación de Costa Rica en la categoría.

La Tricolor quedó ubicada en el Grupo C, donde enfrentará a Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos.

Antes de esa cita mundialista, el conjunto nacional continuará con su gira internacional. Su próximo compromiso será el martes 26 de agosto ante Perú, en Chincha, a partir de las 2:00 p.m.