De 100 días a un año de prisión podría enfrentar el dueño del perro pitbull que mordió a un menor de 7 años en Multiplaza Escazú, según explicó el abogado penalista Adrián Quesada.

El litigante indicó que la pena dependerá de la gravedad de las lesiones que haya sufrido el niño. Además de la sanción penal, existe una responsabilidad civil que obliga a indemnizar por gastos médicos, atención psicológica y cualquier otro perjuicio ocasionado a la víctima.



Le niño sufrió lesiones en uno de sus pies.

“En el Código Civil se establece que el dueño o poseedor de un animal es responsable de los daños que este cause, salvo que pruebe que hubo fuerza mayor o culpa de la víctima”, precisó Quesada.

En el ámbito penal, si el dictamen médico legal determina que la incapacidad supera los cinco días, el caso podría configurarse como un delito de lesiones culposas, sancionado con pena de cárcel para quien, por negligencia, cause daño a otra persona.

Quesada añadió que el centro comercial, al declararse pet friendly, también asume la obligación de garantizar condiciones seguras para visitantes y animales, con protocolos claros como el uso obligatorio de correa y, en razas de manejo especial como el pitbull, bozal.

Si se comprueba que el establecimiento no contaba con protocolos, no exigió medidas de seguridad o actuó con negligencia, podría enfrentar una responsabilidad solidaria junto con el dueño del perro.

El abogado recalcó que permitir la entrada de animales potencialmente peligrosos sin las medidas adecuadas no solo implica sanciones administrativas, sino también eventuales demandas civiles y consecuencias penales.