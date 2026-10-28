Dueño de bar habría planeado asesinar a primos Barboza

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Segura, dueño de un bar en Heredia, habría planeado atacar y asesinar a los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca en febrero de 2025.

Así lo aseguró el Ministerio Público durante la lectura de la acusación en el juicio que se sigue contra nueve personas señaladas por los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de febrero del año anterior, que culminaron con el hallazgo de los restos de las víctimas en una fosa del bar.

La fiscal María de los Ángeles Ramírez indicó que, tras una riña dentro del establecimiento comercial, Segura habría llamado a varias personas para que se presentaran en el bar. Cuando estas llegaron, cerraron la cortina metálica.

“Entre las 01:25 a.m. y las 2:57 a.m. del 7 de febrero, aprovechando la superioridad numérica y el estado de ebriedad e inconsciencia de las víctimas, los encartados ejecutaron la agresión coordinada”, dijo.

Segura habría atacado directamente a Jorge Humberto con la ayuda de otras personas, mientras que otro de los imputados, de apellido Bravo, se habría encargado de atacar a Carlos Alberto, quien se encontraba dormido en la barra del bar.

Tras concretar el ataque y ejecutar los homicidios, los imputados habrían distribuido una serie de funciones con el objetivo de ocultar las pruebas del caso.

Por este motivo, los cuerpos habrían sido ocultados durante varios días en un frigorífico y, posteriormente, enterrados en una fosa dentro del local.

Por otra parte, varios de los imputados habrían participado en la limpieza del establecimiento para eliminar los rastros de sangre, así como en la quema del vehículo de una de las víctimas.

Además, los implicados habrían registrado las vestimentas de los fallecidos y los habrían despojado de sus teléfonos móviles y dinero, que repartieron entre los presentes.

Como parte del caso, se acusa a ocho de los imputados de dos delitos de homicidio calificado y un delito de hurto agravado, mientras que un sujeto de apellido Guzmán es juzgado por el delito de favorecimiento real, relacionado con el ocultamiento de pruebas.

“Para la jornada siguiente (hoy) se fijó el inicio de la recepción de la prueba testimonial con cuatro declaraciones clave: las madres de los dos fallecidos, un agente investigador del OIJ y un testigo presencial de apellido que acompañaba a las víctimas la noche de los hechos”, indicó Tatiana Chaves, fiscal adjunta de Heredia.

El juicio se extenderá hasta diciembre de este año y se espera que un total de 25 testigos formen parte del proceso judicial.