¿Dudas sobre cuánto paga de agua? Ahora puede verificar su recibo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

¿Tiene dudas sobre el monto que le cobran por el servicio de agua? La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) presentó dos herramientas digitales que permitirán a los usuarios verificar los cobros de acuerdo con las tarifas autorizadas, consultar información de los operadores y presentar quejas.

Una de las novedades es una calculadora tarifaria que facilita la revisión de los montos correspondientes a los servicios de acueducto, alcantarillado, hidrantes y protección del recurso hídrico. Esta contempla las tarifas vigentes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas).

“La ciudadanía tendrá herramientas que les permitan verificar los cobros que se les hagan en los distintos servicios de agua, pero también podrán conocer información de los operadores e interponer denuncias directamente con el operador”, explicó Jorge Sanarrucia, intendente de Agua de Aresep.

¿Cómo revisar cuánto debe pagar?

La calculadora está disponible de forma gratuita en el sitio web de Aresep y permite consultar las tarifas según el tipo de abonado, ya sea residencial, comercial, industrial o preferencial.

Para utilizarla, las personas deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la calculadora tarifaria de ARESEP. Seleccionar la provincia y el cantón. Elegir el operador que brinda el servicio. Indicar la categoría de abonado. Presionar la opción «Consultar» para visualizar el detalle del cálculo.

También podrá presentar quejas desde el celular

Como parte de las novedades, la institución puso a disposición la aplicación Aresep, mediante la cual los usuarios podrán consultar información de los operadores del servicio de agua en todo el país.

La plataforma incorpora un mapa interactivo que muestra las tarifas vigentes, datos de contacto de los prestadores y aspectos relacionados con la calidad del servicio, además de facilitar la presentación de consultas y quejas directamente ante los operadores.

La aplicación puede descargarse en dispositivos Android y Apple, mediante Google Play Store y App Store, respectivamente. Una vez instalada, el usuario deberá registrar sus credenciales para acceder a las distintas funcionalidades.

Según la Autoridad Reguladora, ambas herramientas buscan facilitar el acceso a la información y fortalecer la transparencia en los servicios de agua que reciben los costarricenses.

Redacción: Luis Diego Mora