Dualidad en turismo: Juan Santamaría pierde asientos y Guanacaste aumenta capacidad

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La oferta de vuelos internacionales hacia Costa Rica muestra dos tendencias opuestas: el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pierde capacidad, mientras el Daniel Oduber, en Liberia, suma asientos y aumenta su participación en la conectividad aérea del país.

Entre enero y julio de 2026 se programaron 3,3 millones de asientos hacia Costa Rica, apenas un 0,7% más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el resultado nacional oculta diferencias entre las dos principales terminales: San José acumuló 2,5 millones de asientos, una caída del 2,4%, mientras Liberia registró 841 mil, un crecimiento del 11,6%.

Los datos proceden de la Nota Técnica 18-2026 del Centro de Estudios del Turismo (CET), elaborada con información del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Mabrian. El reporte señala que la oferta aérea dejó de crecer en abril y cayó todos los meses siguientes, hasta ubicarse en julio un 8,6% por debajo del mismo mes del año anterior.

La reducción se acentuó en el Juan Santamaría. Después de crecer un 6,3% interanual en marzo, la programación de asientos hacia esa terminal cayó en los meses siguientes y llegó a una disminución del 12,3% en julio.

La diferencia también se observa en octubre. Durante la tercera semana de ese mes se contabilizaron 390 frecuencias semanales programadas hacia Costa Rica, frente a 450 un año antes, una reducción del 13,3%. San José perdió 70 frecuencias, equivalentes a un descenso del 17,2%, mientras Liberia ganó 10, con un aumento del 23,3%.

El informe identifica a Volaris, Avianca, Spirit y JetBlue como las aerolíneas que explican casi toda la reducción. En contraste, las principales compañías estadounidenses y europeas mantuvieron niveles similares a los de 2025, y algunas ampliaciones de vuelos de British Airways y Lufthansa estaban previstas para la última semana de octubre.

La expansión de Liberia se refleja en los mercados de origen. Entre enero y julio, los asientos procedentes de Estados Unidos aumentaron un 8,6% hacia Guanacaste, frente a un 0,4% hacia San José. En el caso de Canadá, el crecimiento fue del 28,9% hacia Liberia y del 3,7% hacia la capital.

El comportamiento contrasta con el de otros mercados. Colombia redujo un 15% su capacidad hacia Costa Rica y Guatemala un 18,6%. Estados Unidos, que concentra casi la mitad de los asientos programados, pasó de crecer un 12,4% interanual en marzo a registrar una caída del 8,6% en julio.

Según el CET, Liberia pasó de recibir el 25% de las llegadas aéreas en 2019 al 36%, mientras la oferta hacia San José retrocede.

El reporte relaciona los recortes de vuelos con el encarecimiento del combustible, los impuestos y las tasas aeroportuarias, así como con decisiones de las aerolíneas para concentrar sus flotas en rutas más rentables. También menciona la apreciación del colón, los precios del destino, la infraestructura vial y la inseguridad como factores que el CET considera relevantes para la competitividad turística.

La reducción de frecuencias podría tener efectos sobre la llegada de visitantes. Si la programación de octubre se mantiene hasta diciembre, el centro estima que Costa Rica podría recibir entre 35 mil y 70 mil turistas menos y dejar de captar entre $65 millones y $129 millones en divisas.