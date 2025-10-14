La cantante británica Dua Lipa ha tomado la decisión de fortalecer sus habilidades en español como parte de la preparación para su extensa gira de conciertos por Latinoamérica.

La compositora de Levitating compartió con emoción en sus redes sociales que aprobó el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en español, un paso importante para comunicarse con su público latino durante su Radical Optimism World Tour que será en Argentina, Chile, Colombia y más países.

Para poder compaginar sus estudios con la exigente agenda de giras y grabaciones, la cantante tomó el Certificado General de Educación Secundaria en español a través de clases virtuales con una profesora nativa, lo que le permitió avanzar en su aprendizaje sin descuidar sus compromisos profesionales.

Dua Lipa también agradeció a @catyvillanuevamatar, su maestra nativa, por acompañarla durante todo el proceso.

“También me acabo de graduar esta mañana en mi GCSE de español.”, escribió la intérprete de 30 años, acompañando su publicación con una imagen sonriente y un libro de texto del siguiente nivel: el A Level, que equivale al bachillerato británico.