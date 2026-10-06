DT de Portugal responde a carta de Cristiano Ronaldo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La publicación de una extensa carta por parte de Cristiano Ronaldo sobre sus roces con el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, generó un gran revuelo en el mundo del fútbol.

Al respecto, la prensa lusa le consultó al estratega por los señalamientos realizados por la estrella del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Jesús respondió que estaba viendo a la Sub-21 de Portugal y que apenas pueda revisará la carta de Ronaldo.

Se desconoce si el timonel volverá a tomar en cuenta a CR7 en el combinado nacional portugués.