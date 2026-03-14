DT de Pérez Zeledón resta importancia a posteo de Bryan Segura

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Bryan Segura generó conversación en redes sociales luego de publicar una historia en su cuenta de Instagram horas antes del partido de Pérez Zeledón ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

El guardameta explicó que quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica y no por una lesión.

“Saludos afición pezeteña. Hoy estaré fuera de convocatoria por ‘decisión técnica’, no por ningún otro tema de lesión ni nada, para evitar malos entendidos”, publicó Segura.

Tras el mensaje, en nuestro programa Tiempo Extra se consultó al director deportivo del club, Robert Arias, sobre la situación del capitán generaleño.

“No es lo ideal. Obviamente a ningún jugador le gusta estar en la situación que está Bryan, pero tampoco es buena la reacción que él tuvo. Mañana veremos qué pasa; tengo que sentarme con él para saber qué está pasando”, señaló Arias.

Posteriormente, el técnico del equipo, Luis Orozco, restó importancia a la publicación en redes sociales y aseguró que su decisión responde únicamente a criterios deportivos.

“Lo de las redes sociales, pues poco las veo, la verdad y no sigo a ninguno de mis jugadores. No estoy enterado de nada, hasta el momento. Ya lo revisaremos después. Con eso de la directiva no sé qué puso, no me interesa. A Miguel le ha ido bien, Bryan también en su momento y de hoy en adelante, el chico Alexander Mora, es el que va a estar en la banca o va a jugar. Así lo he decidido yo y así va a ser”

Con esta situación, Bryan Segura suma tres partidos consecutivos sin tener minutos con Pérez Zeledón.