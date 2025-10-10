Molesto por perder 0 a 3 ante Haití, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa fue directo en su análisis. Afirmó que la Selección de Nicaragua puede dar mucho más en el terreno de juego.

“El grupo tiene talento, pero quedamos a deber. No mostramos el nivel que se necesita. Voy a hacer cambios, ya que hay jugadores que no van a bajar, ni siquiera van a estar en el banco., expresó el estratega chileno.

“No todo es malo”, dijo en conferencia de prensa el Fantasma Figueroa, después de que Haití les clavó 0-3 en Managua. Increíble cómo les vende humo el chileno a los hermanos nicaragüenses. Al momento que confirmó que varios jugadores NO VIAJARÁN a Costa Rica porque “le quedaron… pic.twitter.com/5HZulrhgsm — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) October 10, 2025

Figueroa también reiteró su descontento con el arbitraje, señalando que no le agradó que el juez principal fuera de ascendencia mexicana.

“Ellos estuvieron a nivel en todo. No me gustó que, otra vez, un paisano mexicano viniera a meternos la mano acá”, sentenció el técnico.

El próximo partido de los pinoleros será frente a la Selección de Costa Rica, el lunes 13 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra