Molesto por perder 0 a 3 ante Haití, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa fue directo en su análisis. Afirmó que la Selección de Nicaragua puede dar mucho más en el terreno de juego.
“El grupo tiene talento, pero quedamos a deber. No mostramos el nivel que se necesita. Voy a hacer cambios, ya que hay jugadores que no van a bajar, ni siquiera van a estar en el banco., expresó el estratega chileno.
Figueroa también reiteró su descontento con el arbitraje, señalando que no le agradó que el juez principal fuera de ascendencia mexicana.
“Ellos estuvieron a nivel en todo. No me gustó que, otra vez, un paisano mexicano viniera a meternos la mano acá”, sentenció el técnico.
El próximo partido de los pinoleros será frente a la Selección de Costa Rica, el lunes 13 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.
Escrito por: Francisco Brenes Herrera
Colaborador Grupo Extra