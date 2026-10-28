DT de Motagua: “Es el partido en el que mejor nos sentimos”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El técnico de Motagua, Javier López, rival de Alajuelense en las semifinales de Copa Centroamericana, asegura que van con todo en casa de los manudos.

El estratega español aseguró que buscan dar la campanada en territorio costarricense.

“Este es el partido en el que mejor nos sentimos, más competitivos. Es un honor enfrentarme al “Macho” Ramírez, en el juego anterior nos costó ser profundos pero la idea ahí estuvo, tuvimos más posesión”, señaló.

López ha sido de los rivales más difíciles para los erizos, pues cuando dirigió a Antigua logró empatar contra los tricampeones y compitieron en casa liguista.

Con Motagua ya supieron sacar empates y en la edición anterior casi logran eliminar a los rojinegros tras ganar en el Morera Soto.