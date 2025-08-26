El atleta Gerald Drummond fue nombrado hijo predilecto del cantón de Goicoechea, siendo la persona más joven en la historia en recibir este reconocimiento.

Drummond, quien recientemente rompió su récord de la temporada 2025 en Bahamas, estuvo en Acción 360, programa deportivo de Extra TV, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Ahí le dedicó este homenaje a su mamita Carol Hernández.

“Ese premio lo obtuve gracias a ella, fue la que me sacó adelante desde niño, la que me inculcó la disciplina, la que me inculcó estudiar, la que me hizo la persona que soy hoy, y ella siempre estuvo detrás mío, detrás de cada carrera, de cada pérdida, de cuando tenía que faltar a clases y ella se tenía que pelear con los profesores, porque yo andaba en una competencia internacional, así que todo lo que he hecho ha sido gracias a ella”, expresó el atleta.

Gerald aseguró que quiere ser un ejemplo de disciplina para todos los niños que quieren practicar deporte.

“Yo vengo de un barrio humilde y muchas veces dicen que no hay oportunidades para este tipo de gente. La juventud que existe en este tipo de barrios, y la verdad que si yo lo pude hacer, todos lo podemos hacer, entonces espero que sea un ejemplo para todos los niños de este país”.

Por último, Drummond toma como inspiración lo logrado por Nery Brenes, quien es el mejor corredor de la historia costarricense. “Fue uno de los mejores referentes que ha tenido en la historia, no sólo del atletismo, sino creo que del deporte en general. Hizo grandes cosas, entonces la verdad yo creo que esa responsabilidad en mí la he tenido”.

El 7 de septiembre, Gerald Drummond partirá hacia Tokio, Japón, para participar en el Mundial de Atletismo. Para este evento, se puso un reto: reducir un paso en la primer parte de la carrera, es decir, antes de llegar a la primer valla.

“En las primeras cinco vallas hago un paso menos entre cada valla, ha sido algo muy difícil, me ha costado muchísimo, no lo he perfeccionado aún, pero creo que el Mundial lo puedo llegar a hacer mejor”, finalizó.