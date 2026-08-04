Drummond avanza con autoridad y Rojas rompe récord nacional

El atletismo costarricense vivirá esta tarde una jornada de ilusión en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los vallistas Gerald Drummond y Daniela Rojas aseguraron su clasificación a las finales de los 400 metros con vallas, convirtiendo a Costa Rica en uno de los pocos países con representación en ambas pruebas y alimentando la esperanza de sumar nuevas medallas para la delegación tricolor.

La primera gran noticia llegó con Gerald Drummond, quien volvió a demostrar por qué es uno de los principales referentes del atletismo nacional. El olímpico dominó su serie semifinal disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y cruzó la meta en la primera posición con un tiempo de 49.60 segundos, administrando el esfuerzo durante buena parte de la prueba y acelerando con autoridad en los metros finales.

La clasificación confirma al costarricense como uno de los principales candidatos al podio. Drummond llega a la final respaldado por una amplia trayectoria internacional, que incluye participaciones olímpicas y recientes actuaciones de alto nivel, como la medalla de plata obtenida en el Campeonato Panamericano de Medellín semanas atrás.

Minutos después llegó otra gran alegría para la delegación nacional. Daniela Rojas firmó una de las mejores carreras de su vida al finalizar segunda en su serie semifinal con un registro de 55.15 segundos, suficiente para avanzar a la final y, además, establecer un nuevo récord nacional absoluto en los 400 metros con vallas. La atleta rebajó su propio récord nacional de los 400 metros con vallas al detener el cronómetro en 55.15 segundos. La marca anterior también le pertenecía y era de 55.67, por lo que mejoró el registro en 52 centésimas, confirmando el excelente momento que atraviesa y consolidándose como la mejor vallista del país.

El desempeño de ambos atletas refleja el crecimiento que ha tenido Costa Rica en las pruebas de velocidad con vallas durante los últimos años. Mientras Drummond buscará ratificar su condición de referente regional, Rojas intentará coronar su histórica jornada con una actuación que la acerque al podio.

Las finales se disputarán hoy mismo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Gerald Drummond será el primero en entrar en acción a las 4:00 p. m. (hora de Costa Rica), mientras que Daniela Rojas competirá apenas diez minutos después, a las 4:10 p. m.

Con dos atletas clasificados, un récord nacional recién establecido y la ilusión intacta, Costa Rica afrontará una de las jornadas más importantes del atletismo en Santo Domingo 2026. La delegación tricolor buscará convertir el gran rendimiento mostrado en las semifinales en nuevas medallas que sigan enriqueciendo su destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.