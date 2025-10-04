Berlín. (AFP)- El aeropuerto de Múnich cerró el viernes por segunda noche consecutiva debido a una nueva alerta por la presencia de drones, en momentos en que aumenta este tipo de incidentes en Europa.

El aeródromo del sur de Alemania ya había sido cerrado la noche anterior por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3.000 pasajeros.

El tráfico aéreo se había reanudado en la mañana y la jornada transcurrió con normalidad antes de la nueva interrupción.

“En la noche del (viernes) 3 de octubre, la Seguridad Aérea Alemana (DFS) redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso debido a avistamientos de drones no confirmados”, informó el aeropuerto bávaro en su sitio web esa misma noche.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó el incidente como una “nueva advertencia, además, hizo un llamado a partir a “derribar los drones en lugar de esperar”.

Los miembros de la Unión Europea (UE) sospechan que Rusia está detrás de la presencia de estos aparatos en lugares sensibles de países del bloque europeo y la OTAN.

Moscú rechazó “firmemente” cualquier insinuación de implicación, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Europa de fomentar la “histeria” para justificar el aumento del gasto militar.

Los 27 Estados miembros de la UE hablan de la implementación de un “muro” antidrones.