Oficiales de la Fuerza Pública interceptaron una microbús que transportaba aparente droga en un compartimento oculto, pese a que el vehículo estaba registrado como transporte estudiantil.

El operativo se realizó la tarde de este martes en Coyolar de Orotina, Alajuela, donde las autoridades detuvieron al conductor como sospechoso de trasladar el cargamento ilícito.

Durante la revisión, los policías hallaron un compartimento con paquetes que contenían la sustancia, la cual será analizada para confirmar su tipo y cantidad.

El detenido y la evidencia quedaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes.