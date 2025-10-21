Droga incautada, detenidos y clausuras en el centro de Cartago

Sector aledaño al Mercado Municipal era centro del crimen en la Vieja Metrópoli

Un operativo interinstitucional en el centro de Cartago dejó negocios clausurados, droga decomisada y varios detenidos, específicamente en las cercanías del Mercado Municipal.

De acuerdo con Jorge Flores, jefe de operaciones de la Policía Municipal de Cartago, las operaciones ejecutadas responden a denuncias presentadas por comerciantes y transeúntes debido a la inseguridad latente en este sector.

Operativo en Cartago
Foto: Policía Municipal de Cartago

“Se realiza la coordinación con la Fuerza Pública, la Unidad K-9, la Policía Municipal y el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago, y se procede con el abordaje de los negocios cercanos al mercado. Se investiga a 15 personas, de las cuales una mantiene una orden de captura activa”, explicó Flores.

Operativos en Cartago
Foto: Policía Municipal de Cartago

En total, la diligencia dej:

  • Tres negocios clausurados
  • Tres puchos de aparente marihuana decomisados
  • El decomiso de 15 pastillas de LCD
  • Cinco máquinas de juegos
  • Venta de tiempos clausurados
  • 15 personas investigadas
  • Una persona detenida con orden de captura.

Según las autoridades, algunos negocios servían como tapadera para la venta e intercambio de estupefacientes en donde jóvenes estaban involucrados.

Operativo en Cartago
Foto: Policía Municipal de Cartago

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra