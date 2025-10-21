Droga incautada, detenidos y clausuras en el centro de Cartago

Un operativo interinstitucional en el centro de Cartago dejó negocios clausurados, droga decomisada y varios detenidos, específicamente en las cercanías del Mercado Municipal.

De acuerdo con Jorge Flores, jefe de operaciones de la Policía Municipal de Cartago, las operaciones ejecutadas responden a denuncias presentadas por comerciantes y transeúntes debido a la inseguridad latente en este sector.

Foto: Policía Municipal de Cartago

“Se realiza la coordinación con la Fuerza Pública, la Unidad K-9, la Policía Municipal y el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago, y se procede con el abordaje de los negocios cercanos al mercado. Se investiga a 15 personas, de las cuales una mantiene una orden de captura activa”, explicó Flores.

Foto: Policía Municipal de Cartago

En total, la diligencia dej:

Tres negocios clausurados

Tres puchos de aparente marihuana decomisados

decomisados El decomiso de 15 pastillas de LCD

Cinco máquinas de juegos

Venta de tiempos clausurados

clausurados 15 personas investigadas

Una persona detenida con orden de captura.

Según las autoridades, algunos negocios servían como tapadera para la venta e intercambio de estupefacientes en donde jóvenes estaban involucrados.

Foto: Policía Municipal de Cartago

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra