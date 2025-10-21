Droga incautada, detenidos y clausuras en el centro de Cartago

Un operativo interinstitucional en el centro de Cartago dejó negocios clausurados, droga decomisada y varios detenidos, específicamente en las cercanías del Mercado Municipal.
De acuerdo con Jorge Flores, jefe de operaciones de la Policía Municipal de Cartago, las operaciones ejecutadas responden a denuncias presentadas por comerciantes y transeúntes debido a la inseguridad latente en este sector.
“Se realiza la coordinación con la Fuerza Pública, la Unidad K-9, la Policía Municipal y el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago, y se procede con el abordaje de los negocios cercanos al mercado. Se investiga a 15 personas, de las cuales una mantiene una orden de captura activa”, explicó Flores.
En total, la diligencia dej:
Según las autoridades, algunos negocios servían como tapadera para la venta e intercambio de estupefacientes en donde jóvenes estaban involucrados.
Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra