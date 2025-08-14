En la Escuela de Física del Tecnológico de Costa Rica (TEC), la doctora Laura Rojas Rojas ha dedicado más de 15 años a la investigación y la docencia.

Pero, detrás de su bata de laboratorio y de sus investigaciones, hay una mamá que vive cada día como un reto y un regalo: educar a su hijo Andrés, de 10 años, sin dejar de lado su pasión por la ciencia.

Mamá científica. Foto: Wilbert Hernández.

“Un día mío empieza como el de todas las mamás: levantar a los hijos para la escuela, buscar el uniforme, la lonchera, el suéter… y correr contra el reloj”, contó entre risas.

Ese ajetreo no le impide disfrutar los pequeños momentos.

Mamá científica. Foto: Wilbert Hernández.

“A veces llego del TEC y él me dice: ‘Mami, te estaba esperando para hacer la tarea de ciencias’. Nos encanta cocinar, jugar videojuegos, pasear al perro o simplemente conversar, somos muy unidos. Creo que desde mi trinchera como profesora trato mucho de apoyarlo en su educación“, afirma.

Equilibrar la maternidad y la ciencia, confiesa, no es sencillo.

“Es terrible, uno siempre vive con culpa: si estoy trabajando, me siento mal porque no estoy con Andrés, y si estoy con Andrés, me siento mal porque no estoy trabajando”, confesó.

Su solución ha sido integrar mundos. En su escritorio siempre hay una silla para él, donde puede dibujar o jugar mientras ella trabaja.

“Si él quiere sentarse a pintar, jugar en la tablet o sencillamente a ver lo que yo estoy haciendo, él tiene su espacio y podemos, sin necesidad de estar hablando, acompañarnos“.

“Muchas veces me dice, ‘¿Qué estás haciendo?‘ ‘¿Qué significa eso?‘, y yo trato de explicarle. No es que pueda siempre, a veces sí necesito el espacio privado, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacerlo porque si no, a uno se le van los días y no se da cuenta cuándo se le fue el tiempo. Sobre todo cuando están pequeñitos“, expresó.

Mamá científica. Foto: Wilbert Hernández.

Pero para que esa convivencia fuera posible, Laura tomó una decisión que marcó su trayectoria, detener el ritmo profesional que llevaba.

“Yo siempre he sido muy dedicada y trabajadora, pero cuando nació Andrés decidí bajarme apartarme. Me alejé de la investigación, delegué proyectos y prioricé mi familia. No pasa nada por hacer una pausa; al final, todo se puede retomar”.

El tiempo le dio la razón: años después, pudo volver a estudiar e investigar, sin arrepentirse del espacio que se regaló para vivir la primera infancia de su hijo.

Mamá científica. Foto: Wilbert Hernández.

El experimento más importante

Desde pequeño, Andrés ha sido parte de experimentos caseros.

“Me decía: ‘Mami, ¿por qué las hojas son verdes?’, y salíamos al jardín con hojas en mano. La ciencia es parte de nuestra normalidad“, dice Laura.

Aunque su hijo siente afinidad por el conocimiento científico, ella no lo presiona.

“Me encantaría que estudie algo distinto para aprender también de sus conocimientos. Lo importante es que tenga libertad y apertura para decidir“.

Esa filosofía también se refleja en su participación en Niñas Superscientíficas, un proyecto que busca acercar la ciencia a niñas de diferentes comunidades.

Mamá científica. Foto: Wilbert Hernández.

“Me uní porque me encanta trabajar con niños y transferirles la ciencia de forma sencilla. Hemos ido desde Cañas hasta Barrio México, donde conoces realidades muy duras, pero es hermoso verlas ser protagonistas de su aprendizaje con materiales tan simples como papel, lápiz y lo que haya en casa”, explicó.

Laura admite que nunca se sintió “lista” para ser mamá, pero la experiencia le cambió la vida.

“Yo no pensé que uno tuviera tanto amor adentro… Todo cambió, entonces sí, es para mí un sueño. Me encanta ver este experimento y en qué se va a convertir. Yo tengo grandes expectativas para él. Si no se cumplen, también quiero respetarlas porque ya son decisiones que él tomará en su momento“.

Ser madre, asegura, le ha recordado su propia niñez y le ha enseñado paciencia.

“Para mí fue un recordatorio de mi propia niñez. Porque uno la olvida, uno olvida que hizo todo eso. Que se jaló tortas, que se vistió mal, que se puso mal las medidas, que se bañó mal, que se lavó mal los dientes. Todo, todo yo lo reviví porque a uno se lo olvida. Es una prueba diaria de tolerancia, pero no lo cambio por nada“.

Mamá científica. Foto: Wilbert Hernández.

“Hay que ser la mamá que uno puede y quiere ser. No hay prisa, no hay por qué compararse. Lo importante es aprovechar el tiempo, aunque sea poco, y compartirlo de verdad. A las mamás que tienen un hijo haciendo berrinche en el supermercado, nunca las voy a juzgar. Todas pasamos por eso, tenemos que ser empáticas y solidarias entre nosotras“, concluyó.

En el laboratorio o en la casa, la doctora Laura Rojas es un ejemplo de que la ciencia y la maternidad pueden coexistir.