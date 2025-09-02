El buen momento del Club Sport Cartaginés en el Torneo Apertura 2025 y en la Copa Centroamericana recibe un fuerte golpe por la cantidad de lesionados que tiene. El más reciente reporte es contundente.

El diagnóstico nuevo es que Douglas López estaría tres meses fuera de las canchas, tras salir lesionado este domingo ante Puntarenas F.C. sobre el minuto 11. Ya se le hizo una resonancia magnética y se le habría diagnosticado ruptura del ligamento colateral de su rodilla izquierda. El club de momento no da un parte definitivo sobre su estado. Recordemos que el futbolista tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla, debido a lo complicado de su lesión.

Otro que se había lesionado de los meniscos de su rodilla izquierda es el volante Cristopher Núñez, quien se quedaría sin acción por lo menos dos meses.

A ellos se les suman las bajas que tuvieron con Bernal Alfaro y Suhander Zúñiga.

El primero presentaba una tenosinovitis del flexor del primer metatarsiano en su pantorrilla derecha.

Esto es una inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, causando dolor, hinchazón y dificultad de movimiento. El segundo tenía una sinovitis post traumática en el tobillo derecho. En el último choque ya Suhander pudo entrar de cambio al minuto 69 por el delantero Johan Venegas.

La niebla impide juego entre San Carlos y Pérez

El juego entre la Asociación Deportiva San Carlos y el Municipal Pérez Zeledón, programado para este lunes a las 7 de la noche en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, no se pudo realizar. Una gran cantidad de niebla llegó a Ciudad Quesada y no se movió de ahí, afectando la visibilidad en el reducto norteño. Se hicieron varias revisiones y la última fue a las 8 p.m. Si esa hubiera pasado el juego comenzaba 10 minutos después. Como no mejoró el estado climatológico entonces se determinó reprogramar el cotejo para este martes a las 3 de la tarde en el mismo escenario deportivo.