Dota y Orotina sembrarán bienestar con nuevos jardines comunitarios

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Las comunidades de Dota y Orotina contarán con nuevos espacios destinados al bienestar, la convivencia y la participación de las personas mayores, luego de ser seleccionadas como ganadoras del concurso Semillas para la Acción, impulsado por la Fundación Yamuni Tabush.
Cada municipalidad recibirá $10.000 para desarrollar su proyecto, que fue elegido entre 17 propuestas presentadas por gobiernos locales que forman parte de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.
En Copey de Dota, el dinero permitirá rehabilitar el Huerto y Jardín Terapéutico Valle de la Alegría, con mejoras en iluminación, señalización, aceras y rampas. También se realizarán actividades de siembra, capacitación y diseño participativo, con la intervención de personas mayores, instituciones, organizaciones locales y voluntarios.
Mientras tanto, en El Mastate de Guayabal, Orotina, se desarrollará el Proyecto Colibrí, un jardín comunitario con plantas nativas que busca atraer polinizadores y proteger la fauna local. Las personas mayores tendrán un rol de liderazgo en talleres sobre cultivo y conservación de especies, además de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.
“Nos emociona mucho plantar la semilla de los jardines de bienestar en dos comunidades rurales del país como lo son Orotina y Dota. Creemos en los gobiernos locales y en su capacidad de transformar el territorio para generar bienestar a las personas mayores”, señaló Andrea Terán, directora de Proyectos para la Persona Adulta Mayor de la Fundación Yamuni Tabush.
La Fundación informó que la calidad de las 17 propuestas recibidas motivó la búsqueda de empresas, fundaciones y organizaciones que quieran patrocinar nuevos proyectos, con el objetivo de llevar los Jardines de Bienestar a más cantones del país. Las personas y organizaciones interesadas a unirse al proyecto pueden comunicarse con la Fundación Yamuni Tabush al correo [email protected]