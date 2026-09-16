Dota y Orotina sembrarán bienestar con nuevos jardines comunitarios

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las comunidades de Dota y Orotina contarán con nuevos espacios destinados al bienestar, la convivencia y la participación de las personas mayores, luego de ser seleccionadas como ganadoras del concurso Semillas para la Acción, impulsado por la Fundación Yamuni Tabush.

Cada municipalidad recibirá $10.000 para desarrollar su proyecto, que fue elegido entre 17 propuestas presentadas por gobiernos locales que forman parte de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.

Jardines de bienestar. Foto: cortesía.

En Copey de Dota, el dinero permitirá rehabilitar el Huerto y Jardín Terapéutico Valle de la Alegría, con mejoras en iluminación, señalización, aceras y rampas. También se realizarán actividades de siembra, capacitación y diseño participativo, con la intervención de personas mayores, instituciones, organizaciones locales y voluntarios.

Mientras tanto, en El Mastate de Guayabal, Orotina, se desarrollará el Proyecto Colibrí, un jardín comunitario con plantas nativas que busca atraer polinizadores y proteger la fauna local. Las personas mayores tendrán un rol de liderazgo en talleres sobre cultivo y conservación de especies, además de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Jardines de bienestar. Foto: cortesía.

“Nos emociona mucho plantar la semilla de los jardines de bienestar en dos comunidades rurales del país como lo son Orotina y Dota. Creemos en los gobiernos locales y en su capacidad de transformar el territorio para generar bienestar a las personas mayores”, señaló Andrea Terán, directora de Proyectos para la Persona Adulta Mayor de la Fundación Yamuni Tabush.

Jardines de bienestar. Foto: cortesía.

La Fundación informó que la calidad de las 17 propuestas recibidas motivó la búsqueda de empresas, fundaciones y organizaciones que quieran patrocinar nuevos proyectos, con el objetivo de llevar los Jardines de Bienestar a más cantones del país. Las personas y organizaciones interesadas a unirse al proyecto pueden comunicarse con la Fundación Yamuni Tabush al correo [email protected]