Dos ticas brillan en ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026

La Selección Nacional de Costa Rica tuvo una destacada participación este sábado en la prueba de fondo del ciclismo de ruta femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ubicar a Dixiana Quesada y Gloriana Quesada entre las diez mejores de una competencia que se resolvió en un cerrado sprint final.

Dixiana Quesada fue la mejor representante nacional al finalizar en la sexta posición con un tiempo de 3:10:33, apenas un segundo por detrás del grupo que disputó las medallas.

Gloriana Quesada, por su parte, terminó novena con un registro de 3:10:35, a solo tres segundos de la ganadora.

La medalla de oro quedó en manos de la cubana Marlies Mejías, quien detuvo el cronómetro en 3:10:32. El mismo tiempo registraron la trinitense Teniel Campbell, la mexicana Yareli Acevedo y la venezolana Lilibeth Chacón, en una definición que se resolvió por criterio de photofinish.

La representación costarricense también contó con la participación de Alondra Granados y Melisa Ávila, quienes formaron parte del trabajo colectivo de la escuadra nacional a lo largo del recorrido.

Con este resultado, Costa Rica cerró su participación en la prueba de ruta femenina con dos corredoras dentro del Top 10, confirmando un desempeño competitivo frente a las principales potencias del ciclismo de la región.