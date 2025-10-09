El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó la detención de un carro con 10 kilos de droga en el que viajan tres hombres, de los cuales dos están en fuga.

Las autoridades confirmaron que se detuvo a un hombre de apellido Riascos, que viajaba en el automóvil. Otros dos sujetos huyeron a pie al notar la presencia policial.

Los hechos se dieron en barrio La Pitahaya, al noroeste de San José, cerca de un supermercado de La Sabana.

Foto: Randall Sandoval

Dentro del vehículo las autoridades encontraron la droga y el caos fue judicializado por la Policía de Control de Drogas (PCD).