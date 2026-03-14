Dos se bajan de la lista de Batista

El técnico Fernando “Bocha” Batista, nuevo estratega de la selección mayor de fútbol de Costa Rica, presentó su primera convocatoria, con el objetivo de tener un microciclo de trabajo. No se llamó a ningún futbolista de Alajuelense, en vista de que los manudos están participando en Concacaf. Los convocados son del medio local, para que el estratega argentino tenga conocimiento, de primera mano, sobre el material. El trabajo será del lunes 16 al miércoles 18 de marzo.

Pero antes de empezar ya tuvo un par de inconvenientes. Dos de los futbolistas llamados están lesionados y tuvo que sustituirlos. Había convocado Al portero Berny Rojas del equipo Inter San Carlos, pero no está en condiciones y en su lugar llegará Rodiney Leal de Guadalupe. Otro de los ausentes es Aarón Murillo, del Herediano. Al estar lesionado no se concentrará. En lugar aparece el brumoso Luis Flores.

El profe busca observar jugadores del ámbito local y comenzar a implementar su idea de juego con miras a los próximos compromisos internacionales. La Tricolor tenía previsto jugar contra Jordania el viernes 27 de marzo y contra Irán el martes 31 de marzo, pero el conflicto bélico tiene en duda los rivales y el lugar. Lo que sí está fijo es el juego ante Inglaterra, pactado para el 10 de junio, un día antes de que empiece el Mundial. El choque será en la casa del Tío Sam.

De momento no se confirman ni descartan los encuentros de fogueo de la Tricolor, pero existe la posibilidad de que la Tricolor se mida a Colombia en territorio cafetero, con ocasión de la despedida de la escuadra de ese país, antes de sumarse al Mundial.

El tema está a punto de definirse. Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, mencionó que, si bien no había un plazo establecido para tomar una decisión, al menos 10 días antes del enfrentamiento debe estar definida toda la logística. Habla de boletos aéreos, hospedaje, desplazamientos internos y lo que conlleva tener a una delegación deportiva en un hotel.

Los convocados

Porteros

Abraham Madriz / Saprissa

Christopher Moya / Cartaginés

Rodiney Leal / Guadalupe

Defensas

Gerald Taylor / Saprissa

Shawn Johnson / Liberia

Haxzel Quirós / Heredia

Fernán Faerron / Cartaginés

Pablo Arboine / Saprissa

Yeison Molina / Liberia

Farbod Samadian / Puntarenas

Darril Araya / Herediano

Jorkaeff Azofeifa / Saprissa

Luis Hernández / Pérez Z.

Volantes

Jefferson Brenes / Saprissa

Luis Flores/ Cartaginés

Douglas López / Cartaginés

Jorshuad Pilarte / San Carlos

Cristopher Núñez / Cartaginés

Delanteros

Andrey Soto / Pérez Z.

Luis Díaz / Sporting

Randall Leal / Herediano

Luis Ronaldo Araya /Herediano

Randy Ramírez / Liberia

Jurguens Montenegro / Herediano

Orlando Sinclair / Saprissa

Doryan Rodríguez / PFC